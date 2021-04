Atalanta-Juventus oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) L’Atalanta ospita la Juventus al Gewiss Stadium nella partita valida per la 31esima giornata di Serie A 2020/2021. Sfida di alto livello tra due squadre in salute, che dirà molto sulla lotta alle prime quattro posizioni. I bianconeri dovranno, però, fare a meno di Cristiano Ronaldo, infortunato. All’andata, a Torino, finì 1-1. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15.00 di domenica 18 aprile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale 252), oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) L’ospita laal Gewiss Stadium nella partita valida per la 31esima giornata di. Sfida di alto livello tra due squadre in salute, che dirà molto sulla lotta alle prime quattro posizioni. I bianconeri dovranno, però, fare a meno di Cristiano Ronaldo, infortunato. All’andata, a Torino, finì 1-1. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15.00 di domenica 18 aprile. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport (canale 252), oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

Advertising

juventusfc : Recap ?? Il punto di Mister @Pirlo_official sulla sfida di domani ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa ??di MIster @Pirlo_official LIVE su @JuventusTV: - forumJuventus : #AtalantaJuve, oggi ore 15. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Morata in attacco, in difesa agiranno De Ligt… - sportface2016 : #AtalantaJuventus oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming #SerieA 2020/2021 - Fede_Spera86 : RT @MassMing: Dopo aver letto diversi post lambiccati abbiamo chiesto a Donna Letizia alcune indicazioni di galateo, semplici come si convi… -