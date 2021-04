Atalanta-Juventus, le probabili formazioni del match (Di domenica 18 aprile 2021) Scontro Champions al Gewiss Stadium, Atalanta-Juventus vale la stagione. Pirlo perde Ronaldo, Dybala titolare. Gasperini insiste con Malinovskyi Atalanta-Juventus non è una semplice partita, ma un bivio importante per entrambe le squadre. Pirlo dovrà trovare la strada della costanza, mentre Gasperini della consapevolezza. Soltanto un punto separa le due squadre, che mai come in questa stagione lottano per lo stesso obiettivo. QUI Atalanta – La Dea deve fare a meno di Romero, squalificato. Gasperini dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, con Toloi leggermente più largo sulla destra. Candidato ancora una volta Malinovskyi sul versante destro della trequarti, con Muriel dal lato opposto, pronto ad accentrarsi per aiutare Zapata. L’alternativa sarebbe il ritorno al 3-4-1-2 con ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021) Scontro Champions al Gewiss Stadium,vale la stagione. Pirlo perde Ronaldo, Dybala titolare. Gasperini insiste con Malinovskyinon è una semplice partita, ma un bivio importante per entrambe le squadre. Pirlo dovrà trovare la strada della costanza, mentre Gasperini della consapevolezza. Soltanto un punto separa le due squadre, che mai come in questa stagione lottano per lo stesso obiettivo. QUI– La Dea deve fare a meno di Romero, squalificato. Gasperini dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, con Toloi leggermente più largo sulla destra. Candidato ancora una volta Malinovskyi sul versante destro della trequarti, con Muriel dal lato opposto, pronto ad accentrarsi per aiutare Zapata. L’alternativa sarebbe il ritorno al 3-4-1-2 con ...

