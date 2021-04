Atalanta-Juventus, la diretta del match (Di domenica 18 aprile 2021) È il giorno di Atalanta-Juventus al Gewiss Stadium. I nerazzurri, che contro la Vecchia Signora non vincono dal 2001, cercheranno di sfatare lìincredibile tabù e, al tempo stesso, di conquistare tre punti fondamentali per la corsa Champions. Gasperini punta su Pessina sulla trequarti, alle spalle di Zapata e Muriel. LE FORMAZIONI UFFICIALI:Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel. All. GasperiniJuventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo. La diretta del match dalle 15. Leggi su bergamonews (Di domenica 18 aprile 2021) È il giorno dial Gewiss Stadium. I nerazzurri, che contro la Vecchia Signora non vincono dal 2001, cercheranno di sfatare lìincredibile tabù e, al tempo stesso, di conquistare tre punti fondamentali per la corsa Champions. Gasperini punta su Pessina sulla trequarti, alle spalle di Zapata e Muriel. LE FORMAZIONI UFFICIALI:(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel. All. Gasperini(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo. Ladeldalle 15.

