Atalanta - Juventus, Gasperini: "Vittoria meritata, abbiamo costruito le nostre occasioni" (Di domenica 18 aprile 2021) Bergamo, 18 aprile 2021 - L'Atalanta festeggia un successo contro la Juventus che mancava da vent'anni e il ritorno al terzo posto in classifica, in una domenica di sofferenza e gioia per il gol nel ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021) Bergamo, 18 aprile 2021 - L'festeggia un successo contro lache mancava da vent'anni e il ritorno al terzo posto in classifica, in una domenica di sofferenza e gioia per il gol nel ...

Advertising

OptaPaolo : 2001 - Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lo… - juventusfc : Recap ?? Il punto di Mister @Pirlo_official sulla sfida di domani ?? - OptaPaolo : 10 - Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta i… - fainformazione : Lotta Champions seire A, Atalanta sorpassa la Juve. Show all'Olimpico. Bologna blinda sicurezza Pomeriggio ricco… - fainfosport : Lotta Champions seire A, Atalanta sorpassa la Juve. Show all'Olimpico. Bologna blinda sicurezza Pomeriggio ricco… -