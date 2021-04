Atalanta Juve LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di domenica 18 aprile 2021) Al “Gewiss Stadium”, ilvalido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Al “Gewiss Stadium”,si affrontano nelvalido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La concorrenza è alta, laha qualche punto di vantaggio, ma minimo, e questa stagione ha ... All'assenza di Cristiano Ronaldo nel match più che ostico contro l'a Bergamo, se ne potrebbe ...che arriva con il vento in poppa soffiato da otto successi nelle ultime nove giornate. "In ... Aver segnato allanelle ultime 8 partite su 9 è un segnale di avvicinamento", ha ricordato ...Di fatto l’Atalanta, per la prima volta nelle ultime stagioni, può davvero puntare sul secondo posto, ma deve vincere questo pomeriggio con la Juventus. Dietro le due varianti Malinovskiy e Ilicic: ...MCKENNIE TITOLARE - Weston McKennie dovrebbe essere titolare nella sfida contro l'Atalanta visto che Danilo non è al meglio. Quindi Pirlo dovrà schierare Cuadrado in difesa e non potrà avanzarlo a cen ...