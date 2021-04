Atalanta-Juve 1-0, Malinovskyi decide sfida Champions (Di domenica 18 aprile 2021) L’Atalanta batte 1-0 la Juventus vincendo la sfida Champions contro i bianconeri valida per la 31esima giornata di Serie A. A decidere l’incontro del Gewiss Stadium una rete di Malinovskyi, con tiro deviato da un bianconero, all’86’. In classifica i nerazzurri scavalcano i campioni d’Italia in terza posizione con 64 punti (2 in meno del Milan) a 62 la Juve. Al 15? destro a giro di Chiesa da fuori area, palla a lato. L’Atalanta risponde con un tiro di Maehle deviato in corner da un difensore. Al 23? occasionissima per la Dea, dopo un triplice scambio la palla arriva a Pessina che tira dal cuore dell’area, la traiettoria termina vicinissima al palo con una deviazione di De Ligt. Al 30? sortita offensiva di Chiellini, il difensore prova un esterno ... Leggi su funweek (Di domenica 18 aprile 2021) L’batte 1-0 lantus vincendo lacontro i bianconeri valida per la 31esima giornata di Serie A. Are l’incontro del Gewiss Stadium una rete di, con tiro deviato da un bianconero, all’86’. In classifica i nerazzurri scavalcano i campioni d’Italia in terza posizione con 64 punti (2 in meno del Milan) a 62 la. Al 15? destro a giro di Chiesa da fuori area, palla a lato. L’risponde con un tiro di Maehle deviato in corner da un difensore. Al 23? occasionissima per la Dea, dopo un triplice scambio la palla arriva a Pessina che tira dal cuore dell’area, la traiettoria termina vicinissima al palo con una deviazione di De Ligt. Al 30? sortita offensiva di Chiellini, il difensore prova un esterno ...

