Atalanta-Juve 0-0- Cuadrado al 4’ frana su Muriel in area | si prosegue- Diretta

(Di domenica 18 aprile 2021) La 31esima giornata di campionato propone in calendario uno scontro decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.

Commenta per primo Umberto Marino, dg dell', parla a Sky Sport prima della partita con la Juventus: 'Laè sempre la. Mancherà Ronaldo ma gioca Dybala che avrà sicuramente grandissime motivazioni e poi è un giocatore che io ...Commenta per primo Prima della sfida tra Juventus e, Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport delle voci su un possibile interesse dei bianconeri per Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu : 'Le voci ci sono ogni giorno, su ogni argomento di mercato.Altro grande traguardo di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus: il capitano bianconero conferma il suo ruolo importantissimo nella storia del club. Al Gewiss Stadium, Chiellini trova la ...Il diretto generale dell’Atalanta Umberto Marino ha parlato a Sky Sport presentando la sfida contro la Juventus: “La Juve è sempre la Juve, m ...