Atalanta, impresa storica: non batteva la Juventus in Serie A da 20 anni (Di domenica 18 aprile 2021) Juve ko con l'Atalanta in A dopo 20 anni: prima volta nell'era dei tre punti. impresa storica della Dea contro i bianconeri Era da febbraio 2001 che l'Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lorenzi e Ventola). Per la prima volta la Dea ha sconfitto la Juve nel girone di ritorno nell'era dei tre punti a vittoria. impresa storica per la Dea e record negativo per la squadra allenata da Andrea Pirlo per cui ora si complica la corsa Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Trentordici1 : @TristiPalate @CucchiRiccardo Oggi l'Atalanta ha battuto la Juventus. Ha oggettivamente lavorato meglio, e sta meri… - daves80 : @_enz29 Aggiungerei con il calendario che ha : doppia trasferta a Torino , Lazio e Atalanta sempre in trasferta ...… - carlo_goodlife : RT @DaDaDazzi: @FabrizioSapia Potenzialmente 61 punti. Se la Lazio piange non è che le varie Sparta s'ammazzano da ride. Detto ciò, pure pe… - DaDaDazzi : @FabrizioSapia Potenzialmente 61 punti. Se la Lazio piange non è che le varie Sparta s'ammazzano da ride. Detto ciò… - cristrader1 : @ChiamarsiBomber La Juve non perdeva in casa dell'Atalanta da 20 anni: il Maestro è riuscito in questa impresa!!!!???????? -