Atalanta, Gasperini gongola: 'È una vittoria che conta' (Di domenica 18 aprile 2021) BERGAMO - È chiaramente soddisfatto Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell' Atalanta , 1 - 0, sulla Juventus per un sorpasso che sa di Champions: " È una partita che conta, la Coppa Italia sarà un ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021) BERGAMO - È chiaramente soddisfatto Gian Pierodopo ladell', 1 - 0, sulla Juventus per un sorpasso che sa di Champions: " È una partita che, la Coppa Italia sarà un ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini! ?? Here's our #StartingXI to face @juventusfc! ? Presented by @Plus500… - GoalItalia : Le scelte di Gasperini e Pirlo per #AtalantaJuve ?? - ZZiliani : #Gasperini in odore di 20 giorni di squalifica per un litigio con un ispettore antidoping, #Romero squalificato,… - CorSport : #Atalanta, #Gasperini gongola: 'È una vittoria che conta' ???? - SkySport : Gasperini dopo Atalanta-Juventus: 'Ora anche loro sanno di poter perdere contro di noi' -