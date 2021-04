Atalanta | Gasp punta Pirlo con un ritrovato Malinovskiy

(Di domenica 18 aprile 2021) Gianpieroerini ha tanti armi in più rispetto all’andata con la Juve: l’per la prima volta puòre al secondo posto Una frase all’interno della conferenza di ieri di Gianpieroerini ha fatto più rumore delle altre: «firmerei per giocare peggio del solito e vincere». Di fatto l’, per la prima volta nelle ultime stagioni, può davverore sul secondo posto, ma deve vincere questo pomeriggio con la Juventus. Le scelte sono tutt’altro che obbligate: lo dice anche La Gazzetta dello Sport, la coppia tutta colombiana Muriel-Zapata ormai è quasi intoccabile con il primo che vuole raggiungere il record di 19 gol in campionato. Dietro le due variantie Ilicic: uno è ormai garanzia avendo giocato, e bene, da titolare le ultime sei. ...

Con Ganz ha firmato il successo nerazzurro del 1993, prima dell'ultimo di vent'anni fa. "ha costruito una squadra bellissima, mi piacerebbe solo vedere di più Ilicic"... mistersorprenderà il tecnico bianconero Andrea Pirlo , che in settima si è concentrato sulla tattica migliore antima non potrà prevedere le scelte , troppo ampie e varie, del tecnico ...Era una provinciale, poi una bella che non balla, ora l’Atalanta fa paura. Indistintamente, a tutte le avversarie, anche in Europa, con un’escalation lenta ma costante: playoff di ...E' l’unica tra le grandi squadre che la Dea, nei cinque anni a guida gasperiniana, non ha mai sconfitto in campionato ...