Ascolti tv sabato 17 aprile | Sotto copertura | Amici 2021 | Città segrete

(Di domenica 18 aprile 2021)tv17: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,17? Su Rai 1 è andato in onda– La cattura di Zagaria. Su Canale 5 il talentdi Maria De Filippi. Su Rai 2 la serie tv FBI. Su Italia 1 Rex – Un cucciolo a palazzo. Su Rai 3. Su Rete 4 Don Camillo e l’onorevole Peppone. Ma chi ha totalizzato i maggioritv17? Di seguito tutti i dati.tv 17, ...

Advertising

terninrete : Ascolti Tv: Rai1 rinuncia allo show del sabato sera, in onda le repliche di “Sotto copertura-la cattura di Zagaria”… - lorenzoniadrian : Ascolti Tv: Rai1 rinuncia allo show del sabato sera, in onda le repliche di “Sotto copertura-la cattura di Zagaria”… - Unf_Tweet : - GiorgiaLatini2 : @nusspot Soprattutto dello share e delle interazioni che ha portato sui social. Guardacaso sabato verissimo ha avut… - glauco47293088 : RT @vecchiocuore: @CarloGenta24 @tutticonvocati TROVATI UN LAVORO SERIO CHE FA PIÙ ASCOLTI RADIO MARIA IL SABATO SERA -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato

Rai1 , al momento, rinuncia allo show delsera. Dopo i recenti flop di 'Parlami d'amore', 'A grande richiesta' e il varietà di ...95%) Tag: alessandro preziositv auditel claudio gioè ...Tornano Riccardo e Roberta? Cosa accadrà nella nuova registrazione di Uomini e Donne ? Ilè ...registrazione ultimamente non sono molto e questo a favore del pubblico a casa e degliche ...Si terrà sabato 24 aprile, a Firenze, a Palazzo Vecchio, la X manifestazione "All'origine della gratuità", con streaming sulla pagina Facebook del Cesvot, dalle ore 10.30, una modalità scelta per risp ...Era il 1996 quando Maria De Filippi scendeva per la prima volta gli iconici scalini dello studio, quelli sui quali ben presto avrebbe trovato la sua ...