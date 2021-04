Ascolti TV | Sabato 17 aprile 2021. Amici domina (27.6%), Sotto Copertura in replica 13.6%, Città Segrete 10% (Di domenica 18 aprile 2021) Raoul Bova ad Amici Nella serata di ieri, Sabato 17 aprile 2021, su Rai1 Sotto Copertura 2 in replica ha conquistato 2.875.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Amici ha raccolto davanti al video 5.784.000 spettatori con uno share del 27.6%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.304.000 spettatori (5%) e Blue Bloods 1.246.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Rex – Un cucciolo a palazzo ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Città Segrete ha incollato 2.307.000 spettatori con il 10%. Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza un a.m. di 976.000 spettatori (4%). Su La7 Il socio ha registrato 349.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Cose nostre – Malavita segna 309.000 spettatori (1.3%). Sul ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 18 aprile 2021) Raoul Bova adNella serata di ieri,17, su Rai12 inha conquistato 2.875.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5ha raccolto davanti al video 5.784.000 spettatori con uno share del 27.6%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.304.000 spettatori (5%) e Blue Bloods 1.246.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Rex – Un cucciolo a palazzo ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (4.5%). Su Rai3ha incollato 2.307.000 spettatori con il 10%. Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza un a.m. di 976.000 spettatori (4%). Su La7 Il socio ha registrato 349.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Cose nostre – Malavita segna 309.000 spettatori (1.3%). Sul ...

