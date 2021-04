Ascoli Empoli probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 aprile 2021) Gara valida per la trentacinquesima giornata della Serie B 2020/2021. Si tratterà di un match di grande importanza per entrambe le squadre. I padroni di casa sono alla disperata ricerca di punti salvezza, i toscani invece vogliono avvicinarsi alla promozione diretta in Serie A.si giocherà martedì 20 aprile alle ore 17,00 presso lo stadio Del Luca. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono reduci da una vittoria importantissima contro la SPAL, Vittoria di grande valore per gli ascolani, che così hanno potuto tenere vive le speranze salvezza o playout. I bianconeri sono in ottima forma, dato che hanno vinto tre gare di fila. L’ottima partita giocata con gli Estensi potrebbe essere la scintilla decisiva della stagione per la squadra di Sottil. Gli ospiti sembrano aver recuperato la forma fisica venuta a mancare nell’ultimo ...