Artisti protestano, mille bauli in piazza: “Governo non ci vede” (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “Il governo non ci vede”. È un grido unico quello di maestranze e artisti che, nel pomeriggio di ieri, hanno preso d’assalto piazza del popolo a Roma per la manifestazione di Bauli in Piazza, il movimento nato nell’ottobre 2020 per sostenere gli operatori dello spettacolo rimasti senza lavoro con lo scoppio della pandemia di Coronavirus. Ad oggi sono 419 i giorni senza spettacoli, un numero troppo alto che, ai piedi del Pincio, è diventato simbolo della richiesta dei manifestanti. Leggi su dire (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “Il governo non ci vede”. È un grido unico quello di maestranze e artisti che, nel pomeriggio di ieri, hanno preso d’assalto piazza del popolo a Roma per la manifestazione di Bauli in Piazza, il movimento nato nell’ottobre 2020 per sostenere gli operatori dello spettacolo rimasti senza lavoro con lo scoppio della pandemia di Coronavirus. Ad oggi sono 419 i giorni senza spettacoli, un numero troppo alto che, ai piedi del Pincio, è diventato simbolo della richiesta dei manifestanti.

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 #bauliinpiazza, 1.300, ognuno con una persona davanti vestita di nero e con maschera sul volt… - Agenzia_Dire : #Artisti protestano, mille #BauliInPiazza: “#Governo non ci vede”. - Profilo3Marco : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #bauliinpiazza, 1.300, ognuno con una persona davanti vestita di nero e con maschera sul volto a simbole… - Cate0175 : RT @ilmetropolitan: ????#Musica. #Artisti protestano, mille #bauli in piazza: il #Governo non ci vede - - NadiaStefanel : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #bauliinpiazza, 1.300, ognuno con una persona davanti vestita di nero e con maschera sul volto a simbole… -