**Arte: Monet star all'asta a New York con le sue ninfee giganti il 12 maggio** (Di domenica 18 aprile 2021) New York, 18 apr. – (Adnkronos) – Uno dei più bei dipinti di ninfee di grandi dimensioni mai presentati all'asta del pittore francese Claude Monet (1840-1926) sarà protagonista della vendita di arte moderna e impressionista di Sotheby's il 12 maggio a New York. Stimato 40 milioni di dollari, "Le Bassin aux Nymphéas", dipinto nel 1917-19 nella casa di campagna Giverny, è tra le immagini impressioniste più iconiche e celebrate.Questa imponente tela (misura quasi 102 x 200 cm) fu concepita per la leggendaria serie di dipinti monumentali di Monet raffiguranti il "suo stagno di ninfee a Giverny, le "Grandes Décorations", che iniziò nel 1914 e di cui si possono ammirare esempi oggi al Musée de l'Orangerie di Parigi e al Museum of Modern Art di New York.

