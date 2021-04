Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Santiago Viene Arrestato! (Di domenica 18 aprile 2021) Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Felipe Viene investito prima di partecipare al processo di Andrade e subito il commissario Mendez sospetta di Santiago, e lo arresta. La verità però è diversa da quello che sembra… Ad Una vita, ha fatto ormai da diverso tempo il suo ingresso Santiago, il presunto marito di Marcia. Quest’ultima si è subito insospettita ed ha pensato che Santiago potesse non essere il suo sposo, ma il comportamento di Becerra continuerà a peggiorare anche nelle Puntate Spagnole. Infatti, l’uomo sarà arrestato dal commissario Mendez per tentato omicidio. Ecco i dettagli. Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 18 aprile 2021)Una: Felipeinvestito prima di partecipare al processo di Andrade e subito il commissario Mendez sospetta di, e lo arresta. La verità però è diversa da quello che sembra… Ad Una, ha fatto ormai da diverso tempo il suo ingresso, il presunto marito di Marcia. Quest’ultima si è subito insospettita ed ha pensato chepotesse non essere il suo sposo, ma il comportamento di Becerra continuerà a peggiorare anche nelle. Infatti, l’uomo sarà arrestato dal commissario Mendez per tentato omicidio. Ecco i dettagli.Una: ...

