Anticipazioni ufficiali di UN POSTO AL SOLE dal 19 al 23 Aprile 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Nuove sorprese, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Un POSTO al SOLE che verranno trasmesse nella settimana che va da lunedì 19 a venerdì 23 Aprile 2021. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5676, 5677, 5678, 5679, 5680. Per i più curiosi, ecco un riassunto delle trame ufficiali dell'intera settimana. Anticipazioni UPAS di Lunedì 19 Aprile 2021 Dopo il confronto con Barbara, Clara capisce quanto sia stata ingenua con Alberto. qui. Anticipazioni UPAS di Martedì 20 Aprile 2021 I tentativi di Franco e Iodice per portare Ernesto dalla loro parte, non sembrano dare i frutti sperati.

