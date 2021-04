Anticipazioni Serale Amici 2021 quinta puntata | quanti eliminati ci saranno?

Leggi su cityroma

(Di domenica 18 aprile 2021)Ci si avvicina sempre di più alla finale della 20esima edizione e il tempo stringe per i ragazzi per convincere i giudici: chi rischia di uscire la prossima settimana? Pubblicato su 18 AprileIl giro di boa è avvenuto, adesso ci si avvicina sempre di più alla meta: cosa succederà nella sestadeldi? In attesa delleufficiali dalla registrazione, i pronostici potrebbero essere più semplici adesso che gli allievi sono di meno rispetto a prima. Cosa pensano i giudici di cantanti e ballerini deldiè ormai chiaro, insomma. Come sempre molto dipenderà dagli esiti delle manche, ma anche ...