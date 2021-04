Anticipazioni ‘La Fuggitiva’: puntata di Lunedì 19 Aprile (Di domenica 18 aprile 2021) La Fuggitiva, la fiction in quattro puntate, protagonista la bella e brava attrice Vittoria Puccini, sta conquistando il pubblico, grazie alla trama avvincente e piena di colpi di scena. Vittoria Puccini, interprete della fiction ‘ La Fuggitiva’ La terza puntata del thriller, andrà in onda Lunedi’ 19 Aprile, e vedrà Arianna, la protagonista, interpretata dalla Puccini, che cercherà di far luce su l’omicidio del marito, di cui è ritenuta l’esecutrice. Anticipazioni ‘ La Fuggitiva’, puntata di lunedi’ 19 Aprile La donna, nelle puntate precedenti, ha lasciato il figlio, alle cure dei nonni adottivi, ed ha cercato di far perdere le sue tracce, facendosi aiutare da un giornalista, Marcello, nelle indagini, per cercare il vero l’assassino del marito. ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 aprile 2021) La Fuggitiva, la fiction in quattro puntate, protagonista la bella e brava attrice Vittoria Puccini, sta conquistando il pubblico, grazie alla trama avvincente e piena di colpi di scena. Vittoria Puccini, interprete della fiction ‘ LaLa terzadel thriller, andrà in onda Lunedi’ 19, e vedrà Arianna, la protagonista, interpretata dalla Puccini, che cercherà di far luce su l’omicidio del marito, di cui è ritenuta l’esecutrice.‘ Ladi lunedi’ 19La donna, nelle puntate precedenti, ha lasciato il figlio, alle cure dei nonni adottivi, ed ha cercato di far perdere le sue tracce, facendosi aiutare da un giornalista, Marcello, nelle indagini, per cercare il vero l’assassino del marito. ...

Advertising

sole24ore : Nasce Twitter Spaces e @sole24ore, primo giornale italiano, debutta qui con una diretta live oggi alle h21, con ant… - SOMARIA___ : @ffffbollicine Ama ero sparita per compiti e anche perché volevo per la prima volta non leggere le anticipazioni, m… - Rojname_com : La fuggitiva seconda puntata, trama, cast, attori, finale, anticipazioni - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 19 aprile: Ridge rivela la verità a Steffy - aleterla : @Andrei_abere Literally cannot wait. La mia top 3 è cambiata trecento volte in un mese e probabilmente lo farà anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni ‘La Barga “Città che legge” Ora si pensa agli eventi dell’estate in arrivo Il Tirreno