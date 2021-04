Anticipazioni DayDreamer puntate dal 19 al 23 aprile 2021: la presa di coscienza di Can (Di domenica 18 aprile 2021) Nelle puntate dal 19 al 23 aprile 2021 della soap opera turca DayDreamer vedremo Can sul punto di scoprire le ragioni dei suoi vuoti di memoria… Anticipazioni DayDreamer dal 19 al 21 aprile: la presa di coscienza di Can Can è piuttosto turbato a causa dei continui vuoti di memoria che lo mettono in agitazione. L’uomo vorrebbe ricordare ma non ci riesce, poi però un ricordo lontano, quasi eco di un’emozione gli consentire di capire ogni cosa. Ecco perché ha perso la memoria… Anticipazioni DayDreamer dal 22 al 23 aprile: la delusione di Aziz Aziz è molto deluso per come si è comportata Mihriban la quale cerca in tutti i modi di farsi perdonare senza però riuscire nel suo intento. ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 18 aprile 2021) Nelledal 19 al 23della soap opera turcavedremo Can sul punto di scoprire le ragioni dei suoi vuoti di memoria…dal 19 al 21: ladidi Can Can è piuttosto turbato a causa dei continui vuoti di memoria che lo mettono in agitazione. L’uomo vorrebbe ricordare ma non ci riesce, poi però un ricordo lontano, quasi eco di un’emozione gli consentire di capire ogni cosa. Ecco perché ha perso la memoria…dal 22 al 23: la delusione di Aziz Aziz è molto deluso per come si è comportata Mihriban la quale cerca in tutti i modi di farsi perdonare senza però riuscire nel suo intento. ...

