Anna | tutto quello che c' è da sapere sulla nuova serie di Niccolò Ammaniti

In una Sicilia post apocalittica, riconquistata dalla natura e senza più adulti sterminati da un virus (no, non è il Covid), inizia il viaggio incredibile e misterioso di Anna, la quattordicenne che si mette alla ricerca del fratellino scomparso e soprattutto di un futuro tutto da scrivere. Comincia così Anna, la nuova serie tv di Sky Original ideata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo omonimo romanzo edito da Einaudi, al via da giovedì 23 aprile su Sky Atlantic e NOW: dopo il successo de Il miracolo, lo scrittore si cimenta con il suo secondo progetto per la tv e questa volta lo fa con una fiaba distopica per adulti in cui si alternano i registri dando vita a un'avventura unica, in cui s'intrecciano in maniera inaspettata amore, sfida, ...

