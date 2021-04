Angela dei Ricchi e Poveri piange per Marina Occhiena dopo 40 anni (Di domenica 18 aprile 2021) Nel 1981 i Ricchi e Poveri restano in tre; tutti conoscono i motivi della scelta e Angela oggi piange per quell’amicizia a cui ha dovuto rinunciare per 40 anni. I Rcchi e Poveri da poco più di un anno sono tornati tutti insieme, hanno voluto di nuovo Marina Occhiena, hanno superato le difficoltà, il tradimento e oggi sono più emozionati che mai. Lo raccontano a Domenica In ma a Mara Venier non interessa ricordare cosa è accaduto decenni fa, lo sappiamo tutti e per il gruppo è un fattaccio superato. Avrebbero voluto superare tutto prima ma non erano pronti. Erano troppo giovani quando l’errore di Marina e del compagno di Angela ha compromesso tutto. Sorridono oggi i Ricchi e Poveri ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 18 aprile 2021) Nel 1981 irestano in tre; tutti conoscono i motivi della scelta eoggiper quell’amicizia a cui ha dovuto rinunciare per 40. I Rcchi eda poco più di un anno sono tornati tutti insieme, hanno voluto di nuovo, hanno superato le difficoltà, il tradimento e oggi sono più emozionati che mai. Lo raccontano a Domenica In ma a Mara Venier non interessa ricordare cosa è accaduto decenni fa, lo sappiamo tutti e per il gruppo è un fattaccio superato. Avrebbero voluto superare tutto prima ma non erano pronti. Erano troppo giovani quando l’errore die del compagno diha compromesso tutto. Sorridono oggi ima ...

