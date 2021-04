Amstel Gold Race, la foto del fotofinish tra Van Aert e Pidcock. Questione di millimetri (Di domenica 18 aprile 2021) Wout van Aert e Thomas Pidcock si sono resi protagonisti di un arrivo in volata letteralmente al fulmicotone e la vittoria della Amstel Gold Race è stata assegnata dopo aver visionato più volte il photo-finish. Lo scatto al traguardo ha chiarito i dubbi soltanto dopo una lunga revisione, perché i due ciclisti erano separati davvero da un nulla sulla linea del traguardo di Berg en Terblijt. Il successo di questa prestigiosa Classica, giunta alla sua 55ma edizione, è andato a Wout van Aert per un pugno di millimetri. Letteralmente. Il belga della Jumbo-Visma ha beffato per un’inezia il britannico della Ineos Grenadiers. Un epilogo da film thriller che ha scaldato gli animi di tutti gli appassionati di ciclismo. Wout van Aert, vincitore della Milano ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Wout vane Thomassi sono resi protagonisti di un arrivo in volata letteralmente al fulmicotone e la vittoria dellaè stata assegnata dopo aver visionato più volte il photo-finish. Lo scatto al traguardo ha chiarito i dubbi soltanto dopo una lunga revisione, perché i due ciclisti erano separati davvero da un nulla sulla linea del traguardo di Berg en Terblijt. Il successo di questa prestigiosa Classica, giunta alla sua 55ma edizione, è andato a Wout vanper un pugno di. Letteralmente. Il belga della Jumbo-Visma ha beffato per un’inezia il britannico della Ineos Grenadiers. Un epilogo da film thriller che ha scaldato gli animi di tutti gli appassionati di ciclismo. Wout van, vincitore della Milano ...

