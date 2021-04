Amstel Gold Race 2021, Van Aert vince in volata al fotofinish su Pidcock. Risultati e ordine di arrivo (Di domenica 18 aprile 2021) IN AGGIORNAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) IN AGGIORNAMENTO SportFace.

Advertising

zombiturbo : @RaiSport ma possiamo sentire l’audio prima di vedere le immagini della Amstel Gold Race?? Ma che siamo nel medio evo?? Vergognatevi - fraxxina : E Van Aert vince l' Amstel Gold Race Ora posso calmarmi - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Van Aert Valverde e tre Ineos al comando! Crisi per Alaphilippe - #Amstel… - ilmolisan0 : Ora sotto con l'Amstel Gold Race - Gaia_Mai_ : Quanti pochi punti farò al FantaCycling in questa Amstel Gold Race voglio piangere -