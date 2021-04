Amministrative | Malpezzi | ‘primarie solo se candidature non condivise’

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Il governo Conte è caduto perché un pezzo della maggioranza, IV, ha deciso di non appoggiarlo più, gettando il Paese in una situazione drammatica. Non ho visto complotti ma una dinamica interna. Il M5s è ora in una fase di transizione e il nostro rapporto con loro è un cantiere aperto. Noi lavoriamo per essere il perno e il motore di un nuovo centrosinistra, con le nostre idee e i nostri programmi”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona, questa mattina a Sky Agenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... le alleanze in vista delle prossimedi ottobre (pandemia permettendo). Sul tavolo c'... Debora Serracchiani e Simona, in piena continuità con Matteo Renzi . Dunque, di fronte a ...... Matteo Renzi, che ha lanciato per la corsa alle elezionid'autunno la sindaca di ... Lo stop da Roma Ma uno stop a Italia Viva arriva anche da Simona, capogruppo del Pd al Senato:...Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Il governo Conte è caduto perché un pezzo della maggioranza, IV, ha deciso di non appoggiarlo più, gettando il Paese in una situazione drammatica. Non ho visto complotti m ...Da Via del Nazareno, sede nazionale del Pd, trapela grande entusiasmo per i sondaggi in vista delle prossime amministrative eppure nessuno parla di numeri. Nel frattempo Letta incontra Speranza e si p ...