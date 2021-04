Amici: Giulia Stabile ha lavorato già in tv con la Clerici | Incredibile ma vero! FOTO (Di domenica 18 aprile 2021) Giulia Stabile e Antonella Clerici – political24Giulia Stabile è una ballerina molto dotata che partecipa all’ultima edizione di Amici, lì ha la stima dei professori e dei giudici, ma nel suo passato c’è la conoscenza di un altro volto noto della tv: Antonella Clerici. Vediamo come mai e in che occasione si sono già incontrate. Giulia Stabile è una giovanissima e bravissima ballerina del noto talent show di Maria De Filippi dove è molto apprezzate e seguita da casa da tantissimi fan che fanno il tifo per lei. Su Instagram, per esempio, ha già 709 mila followers e il programma tra cui è tra i protagonisti indiscussi non è ancora finito. Ad Amici sta facendo un bellissimo percorso, sostenuta dal fidanzato rapper ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)e Antonella– political24è una ballerina molto dotata che partecipa all’ultima edizione di, lì ha la stima dei professori e dei giudici, ma nel suo passato c’è la conoscenza di un altro volto noto della tv: Antonella. Vediamo come mai e in che occasione si sono già incontrate.è una giovanissima e bravissima ballerina del noto talent show di Maria De Filippi dove è molto apprezzate e seguita da casa da tantissimi fan che fanno il tifo per lei. Su Instagram, per esempio, ha già 709 mila followers e il programma tra cui è tra i protagonisti indiscussi non è ancora finito. Adsta facendo un bellissimo percorso, sostenuta dal fidanzato rapper ...

