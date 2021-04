Amici di Maria De Filippi, Carolyn Smith replica a Stefano De Martino: “Non posso stare zitta” (Di domenica 18 aprile 2021) Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento con Amici di Maria De Filippi, su Canale 5. Stefano De Martino sta perdendo molti consensi a causa del suo ruolo di giudice; nello specifico, l’ex ballerino è accusato da molti telespettatori di non essere imparziale e di voler andare contro Alessandra Celentano a tutti i L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento condiDe, su Canale 5.Desta perdendo molti consensi a causa del suo ruolo di giudice; nello specifico, l’ex ballerino è accusato da molti telespettatori di non essere imparziale e di voler andare contro Alessandra Celentano a tutti i L'articolo

Advertising

AlbiIndecente : @Marco_p3 Ricordo però che 2 anni fa Maria non andò in onda con Amici, proprio per lasciare spazio alla finale dell'ESC. - VelvetMagIta : Stefano De Martino frase hot ad #Amici20, Maria De Filippi lo censura. Ma la telecamera inquadra Martina: stanno in… - Isabella_0880 : @RadioMariaITA #buonadomenica carissimi amici di #Radio #Maria??? #Buongiorno #BuongiornoATutti #18aprile ????????????????… - critaerio : tre settimane di eliminazioni ingiuste social in panico ovunque “per ne amici è finito qui” gli ascolti crescono MARIA INSEGNAMI #amici20 - Isabella_0880 : RT @RadioMariaITA: H. 08.30 #Buongiorno e buona giornata #cari amici di #Radio #Maria -