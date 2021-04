Amici | Carolyn Smith attacca di nuovo i giudici

(Di domenica 18 aprile 2021) Anche la quinta puntata del serale dinon si è fatta mancare qualche polemica:, la presidente della giuria di Ballando con Le Stelle, è tornata adre idel talent di Maria De Filippi, che, a parere suo, non stanno assegnando i punti a chi li meriterebbe. Non si placano le polemiche intorno aidi: in particolare,, la presidente della Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

BITCHYFit : Stefano De Martino, Carolyn Smith sbotta contro il giudice di Amici: “Non posso stare zitta” - infoitcultura : Amici, critiche per Stefano De Martino: interviene addirittura Carolyn Smith - infoitcultura : Serale Amici, Carolyn Smith non molla e bacchetta De Martino: “Informati!” - infoitcultura : Amici: Carolyn Smith contro Stefano De Martino e poi difende Martina - infoitcultura : Amici 20, Carolyn Smith contro Stefano De Martino: “Informati” -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Carolyn

Infatti le ballerine Rosa? L'articolo20,Smith sbotta contro Stefano De Martino: caos sui social proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...A seguito della puntata di ieri del serale di20,Smith ha attaccato Stefano De Martino. Alcune scelte prese durante la sesta puntata del serale dinon sono state condivise daSmith . La giudice di Ballando con le ...Caroline Smith attacca Stefano De Martino ad ‘Amici’ “Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, ...Amici 20, nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: «Ridicola e inadeguata». E' sempre la ballerina Martina la pietra dello scandalo tra le due maestre che ...