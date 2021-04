Amici 20 | Tommaso Stanzani nella prossima edizione?

(Di domenica 18 aprile 2021) La sua eliminazione è stata forse la più discussa di quest’anno,difatti è tra gli allievi più amati di20. Molti telespettatori non hanno trovato giusta la sua uscita di scena già alla terza puntata, ma adesso potrebbe esserci una bella novità. Secondo un noto settimanale, il ballerino forse rientrerà adl’anno prossimo facendo parte del cast dei professionisti.ritorna il prossimo anno? “Niente paura, le sue fan possono stare tranquille. Per lui sarebbe già pronto un posto nel cast delladello show di Maria de Filippi”. Insomma, come già sappiamo, non sarebbe di certo la prima volta che Maria de Filippi propone a un ex alunno di fare il tronista professionista, sarà il caso di ...

Come riporta il settimanale Vero , il prossimo annoStanzani potrebbe tornare a far parte del cast di. ' Per lui dovrebbe essere già pronto un posto nel cast della prossima edizione ', ......Bareggi ha conquistato tutti al serale di2021 andando contro ogni aspettativa e tanto da essere oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo come ospite proprio come è successo a...Non sarebbe certo la prima volta che Maria De Filippi pesca tra gli allievi più talentuosi delle precedenti stagioni. Chi è Tommaso Stanzani. In molti si sarebbero aspettati di vedere Tommaso Stanzani ...L’indiscrezione che vedrebbe ancora il ballerino nel cast del noto talent show. Tommaso Stanzani ha lasciato Amici 20, nel corso delle scorse settimane, dopo essere stato eliminato al terzo serale. Ma ...