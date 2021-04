Amici 20, Martina piange eliminata: la reazione di Aka7even lascia tutti senza parole (Di domenica 18 aprile 2021) La puntata andata in onda ieri di Amici ha visto purtroppo l’eliminazione di Martina Miliddi e la reazione di Aka7even, però, stupisce. La ballerina di latino ha diviso tutti in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 18 aprile 2021) La puntata andata in onda ieri diha visto purtroppo l’eliminazione diMiliddi e ladi, però, stupisce. La ballerina di latino ha divisoin… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

WittyTV : 'È stata un'esperienza bellissima' Le prime parole di Martina subito dopo l'eliminazione dalla quinta puntata del S… - zazoomblog : Amici 20 Martina eliminata confessa in lacrime: Vorrei mi avesse vista mio padre. La De Filippi la consola -… - Lucignolo1973 : Ora ditemi che azz farà per prossime puntate senza più Rosa & Martina..torna nella bara a riposarsi come il conte D… - marti_aka_ : Per me amici l’hai vinto tu?? Mi mancherà vederti sulle gradinate, in giro per casa. Mi mancheranno i tuoi pianti,… - casino90210 : RT @LaGio_91: Se #Martina e #Rosa sono state tanto criticate e attaccate, la colpa più grande è di #LorellaCuccarini che le ha portate fino… -