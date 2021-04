Amici 20 | l’opinione di Isa sulla quinta puntata

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 18 aprile 2021) Io non ce la faccio più, proprio non ce la faccio più, uno ha già tanti impicci nella vita, vedi tu se devo farmi venire l’ulcera anche per un talent show. Lo so che oggi sarebbe un giorno di gaudio perché finalmente ci siamo liberati di Martina Miliddi, finalmente le sfide di ballo vedranno confrontarsi solo ragazzi veramente talentuosi e finalmente non ci sarà più ragione di ‘falsificare le coreografie in maniera clandestina‘ (cit), ma io sono così profondamente incazzata per il pessimo trattamento riservato ormai da inizio serale ad Aka7Even che non riesco manco a godermi il party d’addio a hostudiato16annidilatinomanonsivede. Sono nera. Nera. Ora, ognuno ha i suoi gusti, Aka potrà pure non piacere, per carità, non dico di certo che sia arrivato il nuovo dio della musica moderna, però con un pizzico, proprio una punta, di onestà lo vogliamo ammettere che è semplicemente ASSURDO che ...