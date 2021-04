Amici 20 | Carolyn Smith dura contro Stefano de Martino | ‘Informati | prima di dire inesattezze’

(Di domenica 18 aprile 2021) Le esibizioni di danza che si consumano al serale didi Maria De Filippi continuano a suscitare piccole polemiche. Anche questa volta al centro delle attenzioni è finita Martina Miliddi, ballerina di latino americano che non ha mai trovato il consenso della professoressa Alessandra Celentano. Su di lei sempre pareri discordanti che hanno visto anchesui social andareDe. Martina nella puntata di sabato 17 aprile è definitivamente uscita dal talent. LEGGI ANCHE: —su Martina Miliddi: il commentodella sua eliminazione che nessuno si aspettava Il giudizio diDeè stato criticato sui social da...

La Celentano, che la scorsa settimana ha ricevuto l'appoggio anche diSmith, per mostrare l'incapacità, secondo lei, della povera Martina ha lanciato un guanto di sfida con una premessa letta ...... stasera è di nuovo scesa in campo per difendere il mondo del latino, ma potrebbe aver frainteso Pubblicato su 18 Aprile 2021Smith è una spettatrice didi Maria De Filippi , dopo ...Prosegue con successo l'appuntamento con il serale di Amici 20 su Canale 5 e tra i giudici maggiormente contestati di questa edizione vi è Stefano De Martino. L'ex ballerino professionista dello show, ...Amici 20, Carolyn Smith “corregge” Stefano De Martino: “Non posso stare zitta!”, il nuovo attacco dopo la mancata esibizione di Martina.