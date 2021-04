Amici 20 | Carolyn Smith contro Stefano De Martino | “Informati prima di dire inesattezze!” E a proposito di Martina Miliddi…

(Di domenica 18 aprile 2021), giudice internazionale di ballo latino americano, è tornata a commentare sui social alcune scelte fatte durante la sesta puntata del serale di20. Durante l’ultima puntata del talent-show, di ieri 17 aprile, Lorella Cuccarini ha deciso di rifiutare il guanto di sfida lanciato dalla collega Alessandra Celentano. Le rispettive allieve e sfidanti, infatti, Serena Marchese eMiliddi – quest’ultima, eliminata a fine serata – avrebbero dovuto scontrarsi a suon di Charleston. Un’esibizione, a detta della Cuccarini, impossibile da fare per una danzatrice di solo latino americano, mettendo così le sorti del guanto di sfida nelle mani della giuria. I tre giudici a questo punto, sono stati chiamati da Maria De Filippi a valutare la fattibilità o meno della coreografia, performata e rappresentata dalla ...

Advertising

vaneverdiani : Carolyn Smith ha di nuovo dissato la pagina di Amici e Di Martino. Io non ce la posso fare?? il prossimo anno chi… - IsaeChia : #Amici20, Carolyn Smith contro Stefano De Martino: “Informati prima di dire inesattezze!”. E a proposito di Martina… - zazoomblog : Serale Amici Carolyn Smith non molla e bacchetta De Martino: “Informati!” - #Serale #Amici #Carolyn #Smith #molla… - zazoomblog : Amici 20 Carolyn Smith dura contro Stefano de Martino: ‘Informati prima di dire inesattezze’ - #Amici #Carolyn… - blogtivvu : Amici 20, Carolyn Smith “corregge” Stefano De Martino: “Non posso stare zitta!” -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Carolyn

La Celentano, che la scorsa settimana ha ricevuto l'appoggio anche diSmith, per mostrare l'incapacità, secondo lei, della povera Martina ha lanciato un guanto di sfida con una premessa letta ...... stasera è di nuovo scesa in campo per difendere il mondo del latino, ma potrebbe aver frainteso Pubblicato su 18 Aprile 2021Smith è una spettatrice didi Maria De Filippi , dopo ...Prosegue con successo l'appuntamento con il serale di Amici 20 su Canale 5 e tra i giudici maggiormente contestati di questa edizione vi è Stefano De Martino. L'ex ballerino professionista dello show, ...Amici 20, Carolyn Smith “corregge” Stefano De Martino: “Non posso stare zitta!”, il nuovo attacco dopo la mancata esibizione di Martina.