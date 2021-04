Alfa Romeo - Una storia ricca di coupé - FOTO GALLERY (Di domenica 18 aprile 2021) Come abbiamo ricordato di recente, le coupé di larga produzione stanno sparendo dai listini delle Case automobilistiche. Tra quelle che sembrano aver accantonato questo tipo di carrozzeria figura anche l'Alfa Romeo, nonostante la presenza di ben due modelli sportivi le nuove GTV e 8C nel piano industriale annunciato nel 2018, dal quale sono stati successivamente depennati. Eppure, la storia del marchio di Arese non ha mai lesinato vetture con carrozzeria coupé, anche in anni recenti, come vi raccontiamo nella nostra galleria d'immagini: qui abbiamo raccolto alcune tra le berlinette più belle e curiose realizzate dal Biscione, tra modelli di grande e piccola serie, ma anche concept e one-off, spesso nate dalla mano di grandi firme del design automobilistico. Leggi su quattroruote (Di domenica 18 aprile 2021) Come abbiamo ricordato di recente, ledi larga produzione stanno sparendo dai listini delle Case automobilistiche. Tra quelle che sembrano aver accantonato questo tipo di carrozzeria figura anche l', nonostante la presenza di ben due modelli sportivi le nuove GTV e 8C nel piano industriale annunciato nel 2018, dal quale sono stati successivamente depennati. Eppure, ladel marchio di Arese non ha mai lesinato vetture con carrozzeria, anche in anni recenti, come vi raccontiamo nella nostra galleria d'immagini: qui abbiamo raccolto alcune tra le berlinette più belle e curiose realizzate dal Biscione, tra modelli di grande e piccola serie, ma anche concept e one-off, spesso nate dalla mano di grandi firme del design automobilistico.

Advertising

sole24ore : Alfa Romeo 8 C, la Regina delle Regine resta ineguagliabile ancora oggi - HermanStone17 : @putey_pute An Alfa Romeo Giulia ?? - morenoAlmare : In Alfa Romeo son poveri..... Giovinazzi neanche il gazebo ?? - Cultobjects : RT @fiat_fan_club: 1959 #Abarth Alfa Romeo 1300 or 1000 Berlinetta Colani extremely rare http://t.co/I4QMMmkVC0 - ASpolvi : @ChiccoParigi Palombini lo sequestrano Lallo lo zoppo è Peppe er zanzara, c’avevano er 1600 alfa romeo detto er Biscione @ChiccoParigi -