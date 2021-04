Alfa Romeo - Una storia ricca di coupé - FOTO GALLERY (Di domenica 18 aprile 2021) Come abbiamo ricordato di recente, le coupé di larga produzione stanno sparendo dai listini delle Case automobilistiche. Tra quelle che sembrano aver accantonato questo tipo di carrozzeria figura anche l'Alfa Romeo, nonostante la presenza di ben due modelli sportivi le nuove GTV e 8C nel piano industriale annunciato nel 2018, dal quale sono stati successivamente depennati. Eppure, la storia del marchio di Arese non ha mai lesinato vetture con carrozzeria coupé, anche in anni recenti, come vi raccontiamo nella nostra galleria d'immagini: qui abbiamo raccolto alcune tra le berlinette più belle e curiose realizzate dal Biscione, tra modelli di grande e piccola serie, ma anche concept e one-off, spesso nate dalla mano di grandi firme del design automobilistico. Leggi su quattroruote (Di domenica 18 aprile 2021) Come abbiamo ricordato di recente, ledi larga produzione stanno sparendo dai listini delle Case automobilistiche. Tra quelle che sembrano aver accantonato questo tipo di carrozzeria figura anche l', nonostante la presenza di ben due modelli sportivi le nuove GTV e 8C nel piano industriale annunciato nel 2018, dal quale sono stati successivamente depennati. Eppure, ladel marchio di Arese non ha mai lesinato vetture con carrozzeria, anche in anni recenti, come vi raccontiamo nella nostra galleria d'immagini: qui abbiamo raccolto alcune tra le berlinette più belle e curiose realizzate dal Biscione, tra modelli di grande e piccola serie, ma anche concept e one-off, spesso nate dalla mano di grandi firme del design automobilistico.

Advertising

sole24ore : Alfa Romeo 8 C, la Regina delle Regine resta ineguagliabile ancora oggi - Stile_AlfaRomeo : ??PARTNERSHIP CON @gieffecarservice_snc ??. . ?Stile Alfa Romeo è lieto di annunciare la partnership con GIEFFECAR - … - quefi1 : RT @artnau: Alfa Romeo 155 V6 Ti. Alessandro Villani - artnau : Alfa Romeo 155 V6 Ti. Alessandro Villani - Potoccio : @LucaMana82 Da quel che ho letto (non ricordo la fonte, era stanotte...) In Alfa Romeo avrebbero anche provato ad i… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo Maserati Levante Hybrid è stato svelato Ti potrebbe interessare: Maserati Levante Hybrid debutterà ufficialmente il 19 aprile Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale in ritardo, Giulia e Stelvio restyling, Maserati Levante Hybrid: le ...

Alfa Romeo - Per il design spunta l'ipotesi Mesonero - Romanos ... la responsabilità dello stile dell'Alfa Romeo. Per ora non ci sono conferme di tali indiscrezioni, ma negli ultimi giorni le voci su un suo approdo al Biscione si sono intensificate. Sono state, ...

Alfa Romeo, per il design spunta l'ipotesi Mesonero-Romanos - Quattroruote.it Quattroruote Alejandro Mesonero al design Alfa Romeo. Secondo quanto riportato dal magazine Auto&Design, il designer spagnolo dirigerà il centro stile del marchio dal prossimo luglio. Con la missione di rilanciare il progetto ...

De Silva torna in pista: ecco la sua Hypercar Dopo una parentesi stilistica dedicata alla produzione di scarpe – la creatività, si sa, non ha limiti – Walter De Silva ora torna al suo vecchio amore: debutta al Salone di Shangai una sua nuova supe ...

Ti potrebbe interessare: Maserati Levante Hybrid debutterà ufficialmente il 19 aprile Ti potrebbe interessare:Tonale in ritardo, Giulia e Stelvio restyling, Maserati Levante Hybrid: le ...... la responsabilità dello stile dell'. Per ora non ci sono conferme di tali indiscrezioni, ma negli ultimi giorni le voci su un suo approdo al Biscione si sono intensificate. Sono state, ...Secondo quanto riportato dal magazine Auto&Design, il designer spagnolo dirigerà il centro stile del marchio dal prossimo luglio. Con la missione di rilanciare il progetto ...Dopo una parentesi stilistica dedicata alla produzione di scarpe – la creatività, si sa, non ha limiti – Walter De Silva ora torna al suo vecchio amore: debutta al Salone di Shangai una sua nuova supe ...