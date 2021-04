Alex Belli e Akash litigano a Domenica Live | l’ex naufrago minaccia di andarsene

(Di domenica 18 aprile 2021)è un amico diKumar e il mese scorso ha parlato della polemica legata al colore degli occhi del bel modello: “Gli ho dato un consiglio, se l’hai fatto dillo. Se l’hai fatta l’operazione è comunque riuscita, tanto vale che lo confessi“.non ha preso bene il consiglio dell’attore e oggi aè sbottato: “Intanto grande look sembri un tronista. Ma tu sei venuto qua hai detto ah, man, ma cioè, se, fammi parlare, o mi fai parlare, mi fai parlare, allora vado via. Mi lasci parlare? Devi farmi parlare. Tu hai detto qua da Barbara ‘ma io ho detto di dirlo se l’ha fatto’. Tu puoi dire che gli occhi sono miei, è da quattro anni che mi scatti un brand. Io ho visto se lui ‘l’ha fatto è meglio che lo dica’. C’ho ...

Akash Vs Zorzi: "L'Isola è più dura di 6 mesi al GF"/ "Non è la comfort zone!" AKASH KUMAR REPLICA AL GIALLO SUL COLORE DEGLI OCCHI A DOMENICA LIVE Akash Kumar si è rivolto anche adin ...DON RICCARDO CECCOBELLI, CASO RELIGIOSI INNAMORATI/ Ester ex suora "Superiora disse?" "Sono le dinamiche dell'Isola, non è questione di carattere forte o no", ha aggiuntoparlando ancora ...Nella giornata di oggi, 18 aprile, Akash Kumar è stato ospite di Domenica Live. L'ex naufrago è stato il primo eliminato dal game-show ...La mamma, ex modella, ha indirizzato il figlio verso l'ambiente della moda sin da quando aveva sei anni, ma il suo sogno è quello di diventare un grande attore, sfruttando ...