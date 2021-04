Alberto Sordi | Lasciò la sua fidanzata all' altare raccontano Verdone e De Sica

Advertising

zakjanus : @anna_1951 Alberto Sordi Gigi Proietti Totò - CristinaLivetti : @anna_1951 Da milanese dico Alberto Sordi. Indimenticabile. - dielle013 : Animale reso celebre da Alberto Sordi Pussa via, brutta bertuccia... #leredita - pa_raffa : @Filo__diArianna ... le tue parole mi hanno richiamato alla mente i personaggi di Alberto Sordi Punto. Me la conc… - vincemod1 : @anna_1951 Posso indicarne due: Totò e Alberto Sordi. -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Sordi

la Repubblica

Da molti è considerato l'erede naturale diper le sue interpretazioni: ha rappresentato l'archetipo dell'italiano medio, proprio come il grande attore e comico scomparso nel 2003. Carlo ...Poi ho voluto dare spazio anche a figure legate a Fellini che nel libro ho raggruppato nel capitolo "fratellanze": da personaggi come, ad Arbasino, a Simenon". Qualche aneddoto legato ...Lo spettacolo vede tra i protagonisti il comico Matteo Micheli, la soubrette Paola Pacelli, Massimo Gentili e Franco Bocci ...Da Bertolucci a Pasolini, da Rossellini a Visconti, alcuni tra i grandi maestri del cinema italiano tornano in sala a Hollywood per il 16/o L.A., Italia Festival (18-24 aprile), primo evento a svolger ...