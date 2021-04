Alberghi e ristoranti, l’allarme dei commercialisti: “Col Covid bruciati 38 miliardi” (Di domenica 18 aprile 2021) Il settore ristoranti e Alberghi a causa dell’emergenza Covid-19 brucia nel biennio 2020-2021 oltre 38miliardi di euro. In particolare le oltre 74 mila società di capitali di questo comparto realizzerebbero complessivamente una perdita di 38,503 miliardi di euro, pari a circa la metà dell’intero settore. Il settore dell’alloggio registrerebbe un calo complessivo di 17,5 miliardi di euro, mentre quello della ristorazione una flessione di 21 miliardi di euro. Il 2021 si presenta però leggermente migliore del 2020 rispetto al 2019. Quest’anno, infatti, il fatturato complessivo delle società di capitali è previsto ridursi del -35% contro il -44,2% del 2020. Sono le stime quantificate dall’Osservatorio sui Bilanci 2019 del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 aprile 2021) Il settorea causa dell’emergenza-19 brucia nel biennio 2020-2021 oltre 38di euro. In particolare le oltre 74 mila società di capitali di questo comparto realizzerebbero complessivamente una perdita di 38,503di euro, pari a circa la metà dell’intero settore. Il settore dell’alloggio registrerebbe un calo complessivo di 17,5di euro, mentre quello della ristorazione una flessione di 21di euro. Il 2021 si presenta però leggermente migliore del 2020 rispetto al 2019. Quest’anno, infatti, il fatturato complessivo delle società di capitali è previsto ridursi del -35% contro il -44,2% del 2020. Sono le stime quantificate dall’Osservatorio sui Bilanci 2019 del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei ...

Advertising

SulPanaro : Ristoranti e alberghi: nel biennio 2020/21 il Covid brucia 38,5 miliardi di euro - leone52641 : RT @Agnese73186871: Senza le #fiere non ci sono ristoranti che operano, non ci sono commesse/ordini, non ci sono mezzi che circolano, non c… - bs_quotidiano : Ristoranti e alberghi nel biennio ’20 – ’21 brucia 38,5 miliardi di Euro - vivere_sardegna : Ristoranti e alberghi, nel biennio 2020/21 il covid brucia 38,5 miliardi di euro - sardanews : Ristoranti e alberghi, nel biennio 2020/21 il covid brucia 38,5 miliardi di euro -