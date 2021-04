Al Los Angeles Italia Film Festival e su Mymovies il documentario di Giovanni Meola (Di domenica 18 aprile 2021) “La conversione”, soggetto e regia di Giovanni Meola con Peppe De Vincentis e Vincenzo Imperatore. Sarà trasmesso per tre giorni a partire dal 24 Aprile sulla sala streaming Mymovies.it. L’ex-manager bancario Vincenzo Imperatore (ora consulente contro gli abusi delle banche) e l’ex-galeotto Peppe De Vincentis (ora attore e drammaturgo) tra soldi, imbrogli e scrittura catartica. Leggi su 2anews (Di domenica 18 aprile 2021) “La conversione”, soggetto e regia dicon Peppe De Vincentis e Vincenzo Imperatore. Sarà trasmesso per tre giorni a partire dal 24 Aprile sulla sala streaming.it. L’ex-manager bancario Vincenzo Imperatore (ora consulente contro gli abusi delle banche) e l’ex-galeotto Peppe De Vincentis (ora attore e drammaturgo) tra soldi, imbrogli e scrittura catartica.

