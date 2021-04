Al Gewiss Stadium arriva la Juve: Atalanta, regalati una domenica storica (Di domenica 18 aprile 2021) Scontro importantissimo quello che attende quest’oggi la Dea, che ospiterà la Juve nella 31^ giornata di campionato. Le due compagini sono divise da un solo punto in graduatoria, con i campioni d’Italia che precedono l’Atalanta, entrambe di poco dietro al Milan, secondo in classifica. Pare superfluo evidenziare come la squadra di Gasperini punti decisamente al sorpasso e mai come quest’anno potrebbero esserci le condizioni per una vittoria nerazzurra. Che peraltro diventerebbe fondamentale nel caso in cui, qualche ora dopo questa partita, il Napoli dovesse perdere il match casalingo contro la capolista Inter. Nonostante si trovino sempre e comunque nelle zone nobili della classifica, i bianconeri non stanno certamente disputando un torneo degno della loro fama e, soprattutto, giocano un football che agli esteti di questo gioco non piace per nulla. ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 aprile 2021) Scontro importantissimo quello che attende quest’oggi la Dea, che ospiterà lanella 31^ giornata di campionato. Le due compagini sono divise da un solo punto in graduatoria, con i campioni d’Italia che precedono l’, entrambe di poco dietro al Milan, secondo in classifica. Pare superfluo evidenziare come la squadra di Gasperini punti decisamente al sorpasso e mai come quest’anno potrebbero esserci le condizioni per una vittoria nerazzurra. Che peraltro diventerebbe fondamentale nel caso in cui, qualche ora dopo questa partita, il Napoli dovesse perdere il match casalingo contro la capolista Inter. Nonostante si trovino sempre e comunque nelle zone nobili della classifica, i bianconeri non stanno certamente disputando un torneo degno della loro fama e, soprattutto, giocano un football che agli esteti di questo gioco non piace per nulla. ...

