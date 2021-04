Aereo della Seconda Guerra Mondiale in avaria atterra davanti alla spiaggia: paura tra i bagnanti (Di domenica 18 aprile 2021) Decine di turisti hanno assistito all’atterraggio di emergenza di un velivolo storico decollato da una base militare della Florida e costretto a concludere il suo volo nell’oceano Immaginate di trovarvi in spiaggia per trascorrere qualche ora di relax e, improvvisamente, ritrovarvi ad assistere all’ammaraggio di un Aereo storico. È quanto accaduto a decine di bagnanti L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 18 aprile 2021) Decine di turisti hanno assistito all’ggio di emergenza di un velivolo storico decollato da una base militareFlorida e costretto a concludere il suo volo nell’oceano Immaginate di trovarvi inper trascorrere qualche ora di relax e, improvvisamente, ritrovarvi ad assistere all’ammaraggio di unstorico. È quanto accaduto a decine diL'articolo NewNotizie.it.

Advertising

FontanaPres : Il 18 aprile del 2002, diciannove anni fa, un aereo si schiantò contro il Pirellone. Persero la vita le avvocatesse… - ItalianAirForce : Comando Operazioni Aerospaziali: nasce la Brigata Controllo Aerospazio (BCA) sotto la cui responsabilità saranno in… - GarziaFlaminia : RT @GerardoSantopie: Cmq dopo questo ci sta ancora di più l’aereo dello share della diretta Eli Fra Enock ???? #gregorelli - codeghino10 : RT @Tg3web: È rientrato in patria in aereo, prima dell'ordine d'arresto, il militare egiziano accusato di violenza sessuale. Il ventunenne… - ValeriiBruno : RT @ufomecum: Ex direttore della CIA: 'un UFO ha paralizzato un aereo militare in volo planato' -