Addio a Charles Geschke, l’inventore del Pdf e fondatore di Adobe (Di domenica 18 aprile 2021) È morto a 81 anni Charles Geschke, l’inventore del Pdf, il formato di documento conosciutissimo in tutto il mondo Charles Geschke (screen)Chiunque abbia un computer o uno smartphone almeno una volta nella vita si è trovato davanti a un Pdf, il Portable Document Format. Da venerdì l’uomo che lo ha creato, Charles Geschke, non c’è più, scomparso a 81 anni. Il co-fondatore di Adobe è morto a Los Altos, nella baia di San Francisco, secondo quanto ha comunicato la stessa società. “Questa è un’enorme perdita per l’intera comunità Adobe e l’industria tecnologica”, è scritto in un’email inviata anche ai dipendenti della società per dare il triste annuncio. Era in pensione dal 2000 e precedentemente era stato ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 aprile 2021) È morto a 81 annidel Pdf, il formato di documento conosciutissimo in tutto il mondo(screen)Chiunque abbia un computer o uno smartphone almeno una volta nella vita si è trovato davanti a un Pdf, il Portable Document Format. Da venerdì l’uomo che lo ha creato,, non c’è più, scomparso a 81 anni. Il co-diè morto a Los Altos, nella baia di San Francisco, secondo quanto ha comunicato la stessa società. “Questa è un’enorme perdita per l’intera comunitàe l’industria tecnologica”, è scritto in un’email inviata anche ai dipendenti della società per dare il triste annuncio. Era in pensione dal 2000 e precedentemente era stato ...

Advertising

luigimilani : Addio a Charles #Geschke , fondatore di #Adobe e creatore del formato #pdf @corriere - mamaarvel : addio charles ma è l'ora di tony icona bi ???? - JustGiuliaM : @ScuderiaFerrari @giorgioarmani @Dluirepubblica @MuseiFerrari @Charles_Leclerc Addio mondo ?? - ROM4CENTR00 : e comunque io shippo sia raven e eric che raven e charles addio. - laluilaura : Salve e addio «Mi dovrei vergognare, lo so, ma non mi ricordo più come ti chiami,» « Non ti vergognare» risposi «N… -