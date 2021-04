Adania Shibli | «Il razzismo è questione di parole»

Leggi su iodonna

(Di domenica 18 aprile 2021) Un dettaglio minore (La Nave di Teseo) è la storia di una donna di Ramallah che, dopo aver letto un articolo dalla prospettiva del soldato israeliano che ha stuprato e ucciso una palestinese esattamente 25 anni prima della sua nascita, intraprende un viaggio per scoprire leinespresse della ragazza. Il romanzo della scrittrice palestineseè tra i finalisti all’International Booker Prize.. Foto: Hartwig Klappert Come nasce questo romanzo? Dalla riflessione sul linguaggio. Non sono mai stata attratta dal narratore onnisciente che racconta un romanzo perfetto da una posizione di potere. Ho cominciato a pensare alla mia lingua, l’arabo, nel contesto della colonizzazione e dell’occupazione. Per chi parla arabo, il momento in cui usi la tua lingua è anche quello in cui ...