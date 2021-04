"Ad ogni ordine aggiuntivo, cresce il prezzo". Clausola del contratto svelata, Ue fregata dalle case farmaceutiche: quanto paga il vaccino (Di domenica 18 aprile 2021) Una Clausola nei contratti stipulati dalla Commissione europea con le aziende farmaceutiche che producono il vaccino anti coronavirus prevede un aumento dei prezzi per ogni ordine aggiuntivo. Riporta il Fatto quotidiano che "il prezzo medio pagato dalla Commissione Ue a Pfizer Biontech per le prime 300 milioni di dosi di vaccino è stato di 15,50 euro a dose. È il risultato dei 17,50 euro pagati per le prime 100 milioni di dosi, dei 13,50 euro sborsati per le altre 100 milioni e dei 15,50 euro per le 100 milioni di dosi aggiuntive acquistate nel novembre 2020". Secondo il contratto firmato dalla commissaria alla Sanità, Stella Kyriakides, si prevedeva un anticipo di 700 milioni di euro sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Unanei contratti stipulati dalla Commissione europea con le aziendeche producono ilanti coronavirus prevede un aumento dei prezzi per. Riporta il Fatto quotidiano che "ilmedioto dalla Commissione Ue a Pfizer Biontech per le prime 300 milioni di dosi diè stato di 15,50 euro a dose. È il risultato dei 17,50 euroti per le prime 100 milioni di dosi, dei 13,50 euro sborsati per le altre 100 milioni e dei 15,50 euro per le 100 milioni di dosi aggiuntive acquistate nel novembre 2020". Secondo ilfirmato dalla commissaria alla Sanità, Stella Kyriakides, si prevedeva un anticipo di 700 milioni di euro sul ...

Ultime Notizie dalla rete : ogni ordine Sintesi della conferenza stampa del Presidente Draghi Nelle zone gialle e arancioni riaprono le scuole di ogni ordine e grado in presenza ; nelle zone rosse saranno aperti in presenza gli asili nido e le scuole fino alla prima media, e per i licei ci ...

Calabria, giovani agricoltori: al via concorso Oscar Green 2021 di Coldiretti ... insignito del titolo di cavaliere della Repubblica Italiana - Oscar Green ogni anno racconta le ... 'Creatività' è la parola d'ordine di esperienze imprenditoriali orientate alla introduzione di ...

Inizia il 26 aprile l'anno scolastico per tutte le scuole di ogni ordine e grado Oggi Treviso Neuropsichiatri, riapertura scuola senza corse su programmi La SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza) del Lazio, alla luce delle decisioni del Governo, di riaprire le Scuole di ogni ordine e grado raccomanda che quest'anno si ...

Riapertura scuole, I neuropsichiatri raccomandano: “Niente corse per completare i programmi” La SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza) del Lazio, alla luce delle decisioni del Governo, di riaprire le Scuole di ogni ordine e grado raccomanda che quest'anno si ...

