Acerbi | “Contano i tre punti | rammaricati per il calo mentale”

(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Bada al sodo Francesco. Il difensore della Lazio si tiene stretti i tredopo la rocambolesca partita con il Benevento. “L’importante era vincere, non possiamo però avere queste disattenzioni perché una grande squadra non se le può permettere“, ha dichiarato nel post partita il centrale biancoceleste, “sono felice per il gol di Immobile ma non dobbiamo mollare così con la prestazione perché avevamo costruito una vittoria importante e comoda“. Hanno dovuto sudare i ragazzi di Simone Inzaghi per spuntarla sui giallorossi e per non perdere il treno Champions League. “Conta aver portato a casa i trema c’è un po’ di rammarico dal punto di vista, dovuto alla superficialità pensando di aver già vinto. Adesso ci aspettano partite difficili ed importanti dove ...

In questa fase finale bisogna essere più efficaci possibile e ci sono diversi aspetti che, ... Ripert e i segreti di- Robot d'acciaio "In tutta la squadra abbiamo dei veri professionisti. Nel post partita di Lazio–Benevento, il difensore biancoceleste Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "L'im ... ROMA - La Lazio pronta alla missione Champions League. Davanti ha tre partite fondamentali per l'aggancio ai primi quattro posti: Benevento in casa, Napoli in trasferta e poi Milan all'Olimpico.