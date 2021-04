Abolire il coprifuoco in Italia, è lotta nel Governo Draghi: cosa succede nel resto d’Europa? (Di domenica 18 aprile 2021) Allentare le misure restrittive per poter ripartire dopo il lockdown imposto dal Coronavirus, a partire dal coprifuoco: sono sempre più i partiti, soprattutto Lega e Fratelli d’Italia, che chiedono di togliere il coprifuoco fissato ora alle ore 22 e quindi lasciare liberi gli esercizi commerciali e i cittadini di potersi liberamente muovere. Non tutti però sono d’accordo a partire dal capo del Governo Draghi perché vorrebbe dire allentare quelle misure che fino a oggi hanno comunque portato al contenimento dell’epidemia dettata dall’emergenza sanitaria del Covid-19. E se dal prossimo 26 aprile ci sarà una serie di riaperture di varie attività commerciali, il coprifuoco per ora non si tocca e rimane vigente dalle 22 di sera alle 5 di mattina. Eliminare il ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 aprile 2021) Allentare le misure restrittive per poter ripartire dopo il lockdown imposto dal Coronavirus, a partire dal: sono sempre più i partiti, soprattutto Lega e Fratelli d’, che chiedono di togliere ilfissato ora alle ore 22 e quindi lasciare liberi gli esercizi commerciali e i cittadini di potersi liberamente muovere. Non tutti però sono d’accordo a partire dal capo delperché vorrebbe dire allentare quelle misure che fino a oggi hanno comunque portato al contenimento dell’epidemia dettata dall’emergenza sanitaria del Covid-19. E se dal prossimo 26 aprile ci sarà una serie di riaperture di varie attività commerciali, ilper ora non si tocca e rimane vigente dalle 22 di sera alle 5 di mattina. Eliminare il ...

