‘A guardare il Nord’ | la bolla borghese post-industriale raccontata da Massimiliano Santarossa

Respiro a fondo. Mi guardo attorno. Sono al centro del paese, al centro del buio d'un luogo antigeografico, al centro di una nebbia che sale dall'asfalto e dai tombini e dai pochi fossi di terra dura. Gli alberi lanciano il loro grido muto verso un cielo che nemmeno si vede più, un cielo alto, colorato di niente. Li osservo, sono tutti alberi secchi, diritti e rigidi come scheletri, e mi chiedo quante cose hanno visto, sentito, da quante mani sono stati sfiorati, quanti segreti possiedono, quanto dolore hanno assorbito. Vorrei farmi albero anch'io, ma è anche questo l'ennesimo impossibile desiderio. Abbasso gl'occhi. In fondo alla strada una luce tenue e stanca indica l'entrata del cimitero, l'entrata della casa dei morti, l'entrata dell'ultima casa dell'umanità. A guardare il Nord, di Massimiliano Santarossa (Biblioteca dell'Immagine)

