18 aprile 1951 | viene fondata la Ceca Comunità europea del carbone e dell’acciaio

Sono passati 70 anni dall'istituzione della Ceca, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Era infatti il 18 aprile 1951 quando fu siglato il Trattato di Parigi. La materie prime venivano così messe in comune, eliminando uno dei fattori principali che avevano portato a inasprire i rapporti tra i Paesi del Vecchio Continente, scaturendo negli eventi bellici. In particolare al confine franco-tedesco, tra la Ruhr, l'Alsazia e la Lorena.

