Zona gialla rafforzata e spostamenti tra Regioni dal 26 aprile: come l’Italia riapre e il decreto in arrivo (Di sabato 17 aprile 2021) A partire dal 26 aprile 2021 l’Italia riapre con la Zona gialla rafforzata e gli spostamenti tra Regioni. Quel giorno inizia la road map che porterà gradualmente alla ripartenza di ristoranti, teatri, palestre, stabilimenti e fiere, lungo un percorso che terminerà a luglio. Con un pass sul modello di quello europeo che permetterà di spostarsi ovunque, anche tra Regioni di colore diverso. Il decreto 26 aprile – che arriverà in Cdm martedì o mercoledì prossimo – reintrodurrà la Zona gialla , sospesa da oltre un mese. Le riaperture – precisa il presidente del Consiglio – “sono una risposta al disagio di categorie e giovani e portano maggiore serenità nel Paese, pongono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 aprile 2021) A partire dal 262021con lae glitra. Quel giorno inizia la road map che porterà gradualmente alla ripartenza di ristoranti, teatri, palestre, stabilimenti e fiere, lungo un percorso che terminerà a luglio. Con un pass sul modello di quello europeo che permetterà di spostarsi ovunque, anche tradi colore diverso. Il26– che arriverà in Cdm martedì o mercoledì prossimo – reintrodurrà la, sospesa da oltre un mese. Le riaperture – precisa il presidente del Consiglio – “sono una risposta al disagio di categorie e giovani e portano maggiore serenità nel Paese, pongono ...

