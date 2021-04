Zona gialla e riaperture, pubblico negli stadi (anche per concerti) (Di sabato 17 aprile 2021) Stesse regole negli stadi per lo sport e la musica. In vista del ritorno della Zona gialla e delle riaperture dal 26 aprile, sarebbero queste le nuove indicazioni. Quindi, qualora ci fossero dei concerti o degli spettacoli negli stadi, varranno le stesse regole sul numero di spettatori che valgono per lo sport sempre in presenza di dispositivi di sicurezza personale come le mascherine Ffp2. Questo, a quanto si apprende, è contenuto nel documento di risposta del Cts alle richieste del ministro della Cultura, Dario Franceschini, che nei giorni scorsi aveva chiesto al Cts che “nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) Stesse regoleper lo sport e la musica. In vista del ritorno dellae delledal 26 aprile, sarebbero queste le nuove indicazioni. Quindi, qualora ci fossero deio degli spettacoli, varranno le stesse regole sul numero di spettatori che valgono per lo sport sempre in presenza di dispositivi di sicurezza personale come le mascherine Ffp2. Questo, a quanto si apprende, è contenuto nel documento di risposta del Cts alle richieste del ministro della Cultura, Dario Franceschini, che nei giorni scorsi aveva chiesto al Cts che “nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con, le stesse regole dovrebbero riguardare ie gli spettacoli ...

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - matteosalvinimi : La Lega al governo vuol dire questo. Zona gialla già dal 26 aprile, bar e ristoranti all’aperto anche la sera, ripr… - virginiaraggi : Bene Governo su aperture ristoranti anche di sera in zona gialla. Lo avevamo chiesto per dare boccata d’ossigeno a… - Frances47226166 : RT @PieraBelfanti: #Draghi Progressiva calendario riaperture: tutta zona gialla dal 26 aprile, molte attività aperte. UK ha il 40% di vacc… - RinoRizzardi : RT @AzzurraBarbuto: “La Lega al governo vuol dire questo. Zona gialla già dal 26 aprile”. Già? Cosa vuol dire “già”? Già il 26 aprile. Già.… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Coronavirus, scuole, palestre, ristoranti, bar: le riaperture progressive dal 26 aprile In zona gialla rafforzata. L'Italia comincia il suo percorso verso la normalità dal 26 aprile: è l'inizio della road map che porterà gradualmente alla ripartenza di ristoranti, teatri,palestre, ...

Zone gialle dal 26 aprile, Draghi: 'Un rischio che potrebbe trasformarsi in opportunità' ...Presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio del 16 aprile ha espresso le intenzioni della cabina di regia di anticipare l'introduzione della zona gialla ...

Spostamenti tra regioni dal 26 aprile: il ritorno della zona gialla e il pass per muoversi anche tra quelle di colore diverso Chi ottiene il pass ha la possibilità di: spostarsi liberamente nel territorio nazionale e di accedere a determinati eventi (culturali, sportivi) riservati ai soggetti muniti del documento. Chi è in p ...

Prime pagine: a maggio riaprono gli stadi Prime pagine: a maggio riaprono gli stadi. Il Governo Draghi vuole ammettere 1000 tifosi negli impianti: fino a 500 nei palazzetti ...

